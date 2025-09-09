Koliko ovo košta: Vučić se sastao sa Džekijem Čenom - novim ambasadorom EXPO

Vranje news pre 1 sat  |  Vranjenews
Koliko ovo košta: Vučić se sastao sa Džekijem Čenom - novim ambasadorom EXPO
Vranje/Beograd - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa proslavljenim holivudskim glumcem i novim brend ambasadorom EXPO 2027 Džekijem Čenom, saopšteno je na Instagram profilu BudućnostSrbijeAV. "Beograd je odavno postao novi dom za mnoge svetske zvezde, a ovoga puta imamo i posebno zadovoljstvo da ugostimo čuvenog Džekija Čena, čoveka čija filmska umetnost nastavlјa da inspiriše sve generacije", napisao je Vučić. Navodi i da je velika čast što
