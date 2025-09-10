Krađa električnih kablova u Šidu Šest osoba osumnjičeno za pljačku

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šidu podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv trojice muškaraca starosti 27, 30 i 35 godina i trojice 24-godišnjaka, zbog sumnje da su sa gradilišta ukrali električne kablove vrednosti oko pola miliona dinara.

Oni su osumnjičeni za krivično delo krađa, saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici. Prilikom kontrole kombija u kojem su se nalazili osumnjičeni, policija je u tovarnom delu pronašla veću količinu električnih kablova čija se vrednost procenjuje na oko 500.000 dinara, koje su, kako se sumnja, ukrali sa gradilišta tržnog centra u Šidu. Ukradeni predmeti su vraćeni izvođaču radova. BONUS VIDEO