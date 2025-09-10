Ovo je poslednja objava upucanog čarlija kirka Pobesneo je zbog njenog ubistva

Čarli Kirk, saradnik predsednika SAD Donalda Trampa, upucan je večeras u Juti

Njegova poslednja objava na društvenim mrežama privukla je veliku pažnju. On se često oglašavao na društvenoj mreži "X", a u jednoj od poslednjih objava spomenuo je smrt Irine Zarutske, 23-godišnje ukrajinske izbeglice koja je brutalno ubijena 22. avgusta 2025. godine u Šarlotu u Severnoj Karolini. Foto: Prinstcreen "Ako želimo da se stvari promene, 100 odsto je neophodno politizovati besmisleno ubistvo Irine Zarutske, jer je politika omogućila da surovi monstrum
