Uživo stravičan napad na Ukrajinu! Udar na pijacu i stambene zgrade, masakr!

Sukob u Ukrajini – 1.295. dan.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je napalo skladišta municije, komandne punktove i mesta za lansiranje dronova ukrajinskih oružanih snaga. Poljska vojna komanda saopštila je da je poljski vazdušni prostor više puta povređen "objektima tipa dronova" tokom ruskog napada