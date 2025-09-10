Neredi u Nepalu: Vojska na ulicama, protesti su ‘oteti’, tvrdi Generacija Z

BBC News pre 41 minuta

Getty Images Antivladini demonstranti u Nepalu su navodno preoteli neke komade oružja od snaga bezbednosti

Nepalska vojska raspoređena je na ulicama prestonice Katmandua dok se ova himalajska država suočava sa najgorim nemirima u poslednjih nekoliko decenija.

Tokom protesta zbog korupcije i zabrane društvenih mreža u Nepalu, na koji su vlasti odgovorile snažnom represijom, demonstranti su ušli u zgradu parlamenta u Katmanduu, glavnom gradu Nepala.

Premijer je podneo ostavku, kuće političara obijene, a zgrada vlade zapaljena.

Ali grupe Generacije Z, mladi rođeni kasnih 1990-ih i ranih 2000-ih, koje predvode proteste, ogradile su se od razaranja.

Kažu da su proteste „oteli oportunisti" koji su se infliltrirali među njih.

Na ulicama nepalske prestonice 10. septembra bilo je mirno, ali je dim i dalje kuljao zapaljenih zgrada.

Na putevima su ostala ugljenisana vozila.

Pogledajte video iz Nepala: Kako je Generacija Z srušila premijera za 48 sati

U ovoj zemlji na snazi je policijski čas do 11. septembra ujutru, a vojska upozorava da će kazniti svakoga za koga se dokaže da je umešan u nasilje i vandalizam.

Zbog učešća u nasilju i pljačkama do sada je uhapšeno 27 ljudi, a pronađen je 31 komad vatrenog oružja, dodaje se.

Vojska pokušava da kontroliše nestabilnu situaciju.

Premijer Šarma Oli, i pojedini članovi njegovog kabineta, podneli su ostavku.

Ostavku je podneo, rekao je, kako bi „otvorio put kao ustavnom rešenju" za izlazak iz krize.

Njegova kuća je prethodno zapaljena, kao i domovi nekoliko drugih visokih zvaničnika, preneli su mediji.

BBC

Neuspeli pokušaj njegove vlade da zabrani društvene mreže pokrenuo je demonstracije.

U poslednja dva dan ubijeno je više od 20 ljudi tokom najvećih nereda u istoriji Nepala kada je policija upotrebila vodene topove i gumene metke.

Ali mnogi demonstranti su zabrinuti da su pokret zauzeli takozvani „ubačeni elementi".

Protest 9. septembra, koji je „organizovala nepalska Generacija Z, sproveden je sa jasnom vizijom i traženjem odgovornosti, transparentnosti i okončanja korupcije", piše u saopštenju demonstranata.

„Naš pokret je bio i ostao nenasilan i utemeljen na principima mirnog građanskog protesta", rekli su.

Šta je pokrenulo demonstracije u Nepalu?

NARENDRA SHRESTHA/EPA/Shutterstock Ovako izgleda zgrada Skupštine Nepala posle paljenja

Protesti su zahvatili Nepal pošto je vlada prošle nedelje odlučila da zabrani 26 društvenih mreža, među kojima su Fejsbuk i Jutjub.

Posle izlaska velikog broja ljudi na ulicu, odluka je povučena.

Zabrana društvenih mreža, koje u Nepalu imaju milione korisnika, bila je samo okidač za erupciju nezadovoljstva među mladima, predvodnicima protesta.

Zabrani je prethodila kampanja na društvenim mrežama koja je opisivala luksuzan život dece političara - nepo dece, uz optužbe za korupciju.

Demonstranti ističu da deca bogataša i političara dele na društvenim mrežama slike i priče o njihovim skupim putovanjima i stvarima, koje su kupili zahvaljujući korupciji, dok u državi postoji velika nejednakost između bogatih i siromašnih.

„Svima je važnija korupcija nego zabrana društvenih mreža", rekla je Sabana Budatoki za BBC.

„Želimo našu zemlju nazad - došli smo da zaustavimo korupciju", rekla je ova demonstrantkinja.

Zabranu društvenih mreža, vlast je obrazložila borbom protiv lažnih vesti, govora mržnje i onlajn prevara.

Prvog dana protesta snage reda upotrebile su vodene topove i gumene metke, a u neredima i metežu je bilo poginulih.

Ovakav odgovor vlasti izazvao je još veći bes demonstranata koji su i dan kasnije izašli na ulice.

EPA/Shutterstock Demonstranti bacaju u vatru fotografiju premijera Šarma Olija koji je podneo ostavku, ispred zauzete zgrade skupštine

Zapaljeno je sedište Nepalske kongresne partije, koja je deo vladajuće koalicije, i kuća njenog lidera, Šera Bahadura Deube, bivšeg premijera.

Stotine demonstranata provalilo je i zapalilo zgradu parlamenta, razbijajući prozore i ispisujući grafite i antikorupcijske poruke po zidovima.

Zgrada je potom zapaljena.

Singha Durbar, veliki kompleks u gradu u kojem su kancelarije nepalske vlade, takođe je bio napadnut.

Vrhovni sud je objavio da je na neodređeno vreme odložio sva ročišta u tekućim slučajevima zbog velike štete.

„Pošto su dosijei predmeta, serveri i sudnica teško oštećeni u požaru, sva ročišta su odložena", piše u obaveštenju glavnog sekretara Vrhovnog suda.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

Reuters Demonstranti pokušavaju da razbiju spoljni zid kompleksa u kome je zgrada parlamenta

Reuters Muškarac slavi držeći zastavu Nepala ispred zgrade parlamenta iz koje izbija dim

Rajneesh Bhandari/BBC

Reuters Policija privodi demonstranta

Reuters Demonstrant drži pušku otetu policiji

EPA/Shutterstock Demonstranti i policija sukobili su se prvog dana protesta u ponedeljak

EPA/Shutterstock Policija je upotrebila silu tokom demonstracija

Reuters

Reuters

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.10.2025)