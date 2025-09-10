Ubijen Čarli Kirk, konzervativni aktivista i Trampov saradnik

BBC News pre 52 minuta

Reuters Čarli Kirk

Čarli Kirk, konzervativni politički aktivista i saradnik Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Država, ubijen je u napadu na Juta Veli univerzitetu.

„Veliki, legendarni Čarli Kirk je preminuo", napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.

Predsednik SAD je istakao da „niko nije bolje razumeo američku omladinu bolje od Čarlija"

„SVI su ga voleli i divili su mu se, a pogotovo ja i sada, kada više nije sa nama, Melanija i ja smo svim srcem uz njegovu divnu ženu Eriku i porodicu. Čarli, volimo te", stoji dalje u Trampovoj objavi.

Iako je imao samo 31 godinu, Kirk je bio veoma uticajan u američkoj politici i doprineo je porastu podrške Trampu među mlađim biračima - što je jedan od ključnih faktora za povratak republikanca na vlast prošle godine.

Kirk je pogođen u predelu vrata, a odmah je prebačen u bolnicu i podvrgnut operaciji.

Na snimku sa lica mesta vidi se kako Kirk drži govor u šatoru pred nekoliko hiljada ljudi, a potom se čuje jedan pucanj.

Vidi se kako Kirk pada, pre nego što se menja kadar, a zatim se čuju panični zvuci u publici.

Kristin Nelson iz univerzitetske policije potvrdila je samo da je „bilo pucnjave i da su tražili od ljudi da se sklone".

Studenti su dobili i poruke upozorenja.

„Ispaljen je jedan hitac u kampusu prema gostujućem govorniku".

„Policija sprovodi istragu, a osumnjičeni je priveden", navodi se u poruci koju su dobili studenti, a prenosi lokalni Deseret Njuz.

Džejson Hafec, bivši kongresmen iz Jute, koji je bio na skupu, rekao je za Foks njuz da se pucnjava dogodila kada je Kirk odgovarao na pitanja publike.

„Prvo pitanje je bilo o religiji, a on je odgovarao 15-20 minuta".

„Drugo pitanje, zanimljivo, bilo je o transrodnim napadačima i masovnim pucnjavama, a usred toga, čuo se pucanj", kazao je Hafec.

Kirk je 2012. bio suosnivač organizacije Turning Point USA kako bi promovisao konzervativne stavove među mladima.

Desnica je njegovo prisustvo na kampusima videla kao dobar kontrast široko rasprostranjenim liberalnim stavovima u visokom obrazovanju, ali je često izazvalo žestoko protivljenje, ocenjuje agencija AFP.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.10.2025)