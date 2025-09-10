Drama u Poljskoj: Zatvoren međunarodni aerodrom u Varšavi: Nato avioni u vazduhu zbog gomile ruskih dronova: Vojska potpuno spremna za hitan odgovor

Poljske vlasti su zatvorile Međunarodni aerodrom u Varšavi, a poljski i NATO avioni su podignuti u vazduh nakon izveštaja o ruskim dronovima iznad glave.

Operativna komanda poljske vojske saopštila je da su „sistemi protivvazdušne odbrane i radarske izviđačke mreže podignuti na najviši nivo pripravnosti“ nakon što je Rusija pokrenula masovne vazdušne napade na teritoriju Ukrajine. „Da bi se osigurala bezbednost poljskog vazdušnog prostora, operativni komandant poljskih oružanih snaga aktivirao je sve neophodne procedure“, navodi se u saopštenju, dodajući da je vojska „potpuno spremna za hitan odgovor“. Na veb-sajtu