Na Univerzitetu u Beogradu u drugom upisnom krugu prijavilo se 862 kandidata

Blic pre 3 sata
Na Univerzitetu u Beogradu u drugom upisnom krugu prijavilo se 862 kandidata

Univerzitet u Beogradu saopštio je večeras da se u drugom upisnom roku prijavilo 862 kandidata sa ukupno 1.349 podnetih prijava.

Kako se navodi, ti rezultati obuhvataju svih 31 fakultet Univerziteta u Beogradu i dodaju da je prošle godine u ovom roku bilo je prijavljeno 720 kandidata. Prijemni ispiti za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu u drugom upisnom roku počeli su 5. septembra, a upis će biti završen do 16. septembra. Treći upisni rok će se održati u periodu od 1. do 13. oktobra 2025. godine, a u saopštenju navode da će tada kandidati imati još jednu priliku da postanu studenti
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Na Univerzitetu u Beogradu u drugom upisnom krugu prijavilo se 862 kandidata

Na Univerzitetu u Beogradu u drugom upisnom krugu prijavilo se 862 kandidata

Blic pre 3 sata
Iznenađenje na Beogradskom univerzitetu u drugom upisnom roku

Iznenađenje na Beogradskom univerzitetu u drugom upisnom roku

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Prijemni ispit

Društvo, najnovije vesti »

Ako Srbi odu s Eurovizije…

Ako Srbi odu s Eurovizije…

Velike priče pre 17 minuta
Kraj za SAJ

Kraj za SAJ

Velike priče pre 12 minuta
Ne pitajte zašto je to neko uradio

Ne pitajte zašto je to neko uradio

Velike priče pre 27 minuta
(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

Blic pre 18 minuta
(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

(Mapa): Čak 20 letnjih i 8 tropskih dana u septembru! A kad će konačno zahlađenje?! Neverovatna prognoza za početak jeseni

Blic pre 13 minuta