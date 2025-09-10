Na Univerzitetu u Beogradu u drugom upisnom krugu prijavilo se 862 kandidata

Univerzitet u Beogradu saopštio je večeras da se u drugom upisnom roku prijavilo 862 kandidata sa ukupno 1.349 podnetih prijava.

Kako se navodi, ti rezultati obuhvataju svih 31 fakultet Univerziteta u Beogradu i dodaju da je prošle godine u ovom roku bilo je prijavljeno 720 kandidata. Prijemni ispiti za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu u drugom upisnom roku počeli su 5. septembra, a upis će biti završen do 16. septembra. Treći upisni rok će se održati u periodu od 1. do 13. oktobra 2025. godine, a u saopštenju navode da će tada kandidati imati još jednu priliku da postanu studenti