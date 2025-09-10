Iznenađenje na Beogradskom univerzitetu u drugom upisnom roku

U drugom upisnom roku na Univerzitetu u Beogradu prijavilo se 862 kandidata, sa ukupno 1.349 podnetih prijava.

To je više nego lane kada je u ovom roku bilo prijavljeno 720 kandidata, što pokazuje značajan porast interesovanja za studije na BU, saopšteno je sa Univerziteta. Ovi rezultati obuhvataju svih 31 fakultet Univerziteta u Beogradu, što svedoči o širini i raznovrsnosti studijskih programa koji privlače pažnju kandidata. Univerzitet u Beogradu pozitivno ocenjuje povećano interesovanje, jer ono predstavlja pokazatelj da budući studenti prepoznaju kvalitet i tradiciju