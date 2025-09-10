Netanjahu poslao jasnu poruku hamasu: "Prošla vremena kada će teroristi uživati imunitet na određenom mestu"

Netanjahu poslao jasnu poruku hamasu: "Prošla vremena kada će teroristi uživati imunitet na određenom mestu"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da su prošla vremena kada su teroristički lideri uživali imunitet na određenom mestu. On je to izjavio nakon što je nadgledao vazdušni udar u Kataru protiv lidera Hamasa, prenosi Tajms of Izrael.

"Naši neprijatelji moraju znati jednu stvar - od osnivanja Izraela, krv Jevreja nije jeftina", rekao je Netanjahu govoreći na događaju u američkoj ambasadi u Jerusalimu. On je kazao da su se lideri Hamasa sastajali na istom mestu gde su 7. oktobra 2023. slavili dok je Hamas još uvek sprovodio masakr u Izraelu. Netanjahu je rekao da rat u Gazi može da se završi "odmah" i dodao da je Izrael prihvatio principe koje je predstavio predsednik Sjedinjenih Američkih Država
