Netanjahu: Rat može odmah da se završi ako Hamas prihvati Trampov predlog

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je večeras da bi rat u Pojasu Gaze mogao da se završi „odmah“ ako palestinski pokret Hamas prihvati plan primirja koji je predložio američki predsednik Donald Tramp. „Izrael je prihvatio principe, predlog koji je izneo predsednik Tramp za okončanje rata, počevši od trenutnog oslobađanja svih naših talaca“, rekao je Netanjahu na događaju u američkoj ambasadi u Jerusalimu. Izraelski premijer je dodao da ako se prihvati