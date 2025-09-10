Netanjahu: Rat može odmah da se završi ako Hamas prihvati Trampov predlog

Danas pre 7 sati  |  Beta-AFP
Netanjahu: Rat može odmah da se završi ako Hamas prihvati Trampov predlog
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je večeras da bi rat u Pojasu Gaze mogao da se završi „odmah“ ako palestinski pokret Hamas prihvati plan primirja koji je predložio američki predsednik Donald Tramp. „Izrael je prihvatio principe, predlog koji je izneo predsednik Tramp za okončanje rata, počevši od trenutnog oslobađanja svih naših talaca“, rekao je Netanjahu na događaju u američkoj ambasadi u Jerusalimu. Izraelski premijer je dodao da ako se prihvati
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Netanjahu poslao jasnu poruku hamasu: "Prošla vremena kada će teroristi uživati imunitet na određenom mestu"

Netanjahu poslao jasnu poruku hamasu: "Prošla vremena kada će teroristi uživati imunitet na određenom mestu"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasAmerička ambasadaDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Nasa potvrdila najcrnje strahove! Uspavani kolos će se uskoro probuditi, a mi nismo spremni: "Preti nam ogroman sudar"

Nasa potvrdila najcrnje strahove! Uspavani kolos će se uskoro probuditi, a mi nismo spremni: "Preti nam ogroman sudar"

Blic pre 28 minuta
Drama u Poljskoj: Zatvoren međunarodni aerodrom u Varšavi: Nato avioni u vazduhu zbog gomile ruskih dronova: Vojska potpuno…

Drama u Poljskoj: Zatvoren međunarodni aerodrom u Varšavi: Nato avioni u vazduhu zbog gomile ruskih dronova: Vojska potpuno spremna za hitan odgovor

Blic pre 37 minuta
Alžir traži hitan sastanak UN: Izraelski napadi na lidere Hamasa u Kataru potresaju međunarodne odnose

Alžir traži hitan sastanak UN: Izraelski napadi na lidere Hamasa u Kataru potresaju međunarodne odnose

Blic pre 1 sat
Islamofobija u Francuskoj: Ispred nekoliko džamija u Parizu pronađeno najmanje 9 svinjskih glava

Islamofobija u Francuskoj: Ispred nekoliko džamija u Parizu pronađeno najmanje 9 svinjskih glava

Telegraf pre 1 sat
Harijev gest humanosti: Vojvoda od Saseksa donirao milione za borbu protiv nasilja u Notingemu

Harijev gest humanosti: Vojvoda od Saseksa donirao milione za borbu protiv nasilja u Notingemu

Blic pre 2 sata