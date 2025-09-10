Orban bi Ukrajinu podelio na tri dela: Evo koje će zone po mađarskom premijeru biti formirane nakon okončanja rata (foto)

Blic pre 11 minuta
Mađarski premijer Viktor Orban ponovo je izazvao pažnju evropske javnosti pošto je u razgovoru za Mađar Nemzet izjavio da pregovori oko takozvanih bezbednosnih garancija za Ukrajinu u praksi znače njenu podelu. Prema Orbanu, ishod će biti tri zone – ruska, demilitarizovana i zapadna.

Mađarski premijer Viktor Orban izneo je stav koji malo ko u Evropi želi javno da izgovori, ali koji sve više deluje kao realna opcija – da će ishod rata u Ukrajini biti njena podela na tri zone. Kako bi u praksi plan izgledao već možemo da pretpostavimo. Već sada je faktički priznato da postoji „ruska zona“, koja obuhvata najmanje petinu teritorije. Uz nju, u raspravama se pominje i stvaranje demilitarizovanog pojasa. On bi služio kao mehanizam za bezbednost
