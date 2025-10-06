Ukrajina izvela masovni napad, jedan od najvećih od početka rata, Rusi presreli više od 250 dronova

Ruske vlasti saopštile su danas da su prethodne noći presrele 251 ukrajinski dron, što je jedan od najvećih napada Kijeva tokom tri i po godine sukoba, a posebno intenzivan je bio u regionu Crnog mora.

Od tog neobično velikog broja, 40 dronova je oboreno iznad ukrajinskog Krimskog poluostrva, koje je Rusija anektirala 2014. godine, 62 iznad Crnog mora i pet iznad Azovskog mora, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane, prenosi Beta. Od početka ofanzive u februaru 2022. godine, Rusija je gotovo svakodnevno lansirala dronove i rakete na Ukrajinu, koja redovno odgovara napadima na rusku teritoriju. Kijev posebno cilja rusku energetsku infrastrukturu, ali njegovi