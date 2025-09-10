Porodila se jutjuberka: Anđela Milivojević otkrila pol bebe i ime koje je odabrala sa suprugom - slika iz bolnice je puna emocija (foto)

Jutjuberka Anđela Milivojević otkrila je putem društvenih mreža da se porodila.

Ona je na svet donela sina, a suprug Aleksa i ona su mu dali ime Konstantin. Anđela je na Instagramu objavila i prvu sliku iz bolnice sa naslednikom, koja je ganula mnoge. - Dobrodošao, Konstantine - piše u opisu objave. Anđelu, inače, mnogi godinama gledaju na Jutjubu, gde se snima sestrom Nađom, a dosad objavile veliki broj klipova o kojima se pričalo. Ime Konstantin je izvedeno od latinske reči constans, što znači konstantan, postojan. Ime simboliše postojanu i