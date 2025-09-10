Porodila se naša jutjuberka! Anđela Milivojević otkrila pol i ime bebe, emotivna fotka iz bolnice!

Alo pre 1 sat
Porodila se naša jutjuberka! Anđela Milivojević otkrila pol i ime bebe, emotivna fotka iz bolnice!

Anđela Milivojević objavila prvu sliku iz bolnice

Jutjuberka Anđela Milivojević otkrila je putem društvenih mreža da se porodila. Anđela je rodila sina, a suprug i ona su mu dali ime Konstantin. Na Instagramu je objavila i prvu sliku sa naslednikom, koja je ganula mnoge. Dobrodošao, Konstantine – piše u opisu objave. Instagram Inače, Anđela, kao i njena sestra Nađa Đorđević, poznate su jutjuberke, a svojevremeno su se našle u centru skandala kada su zajedno sa majkom pobegle od oca koji ih je kasnije ucenjivao i
