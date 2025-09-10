Incidenti na stadionu: Marakana vređala Vučića, mala grupa „batinaša“ nasrnula na navijače na zapadnoj tribini

Danas pre 59 minuta  |  Danas online
Incidenti na stadionu: Marakana vređala Vučića, mala grupa „batinaša“ nasrnula na navijače na zapadnoj tribini

Fudbaleri Srbije gube 4:0 od Engleske u Beogradu u meču kvalifikacija za Mundijal.

Na tribinama je očigledno, pogotovo u drugom poluvremenu, više dešavanja nego na terenu. Čule su se imnogobrojne uvrede na račun predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. U jednom trenutku je došlo do tuče koje su inicirali momci sa tamnim majicama koji su napali ljude koji se vređali Aleksandra Vučića. Njih nekoliko je fizički nasrnulo na zapadnoj tribini na one koji su skandirali protiv predsednika Srbije i onda je ušla policija i sve se smirilo.
