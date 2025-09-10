Kvalifikacije za Mundijal: Epska pobeda Norveške, Osgard sa četiri gola nije bio najefikasniji u timu

Odigrano je još devet mečeva u okviru evropskih kvalifikacija za Mundijal.

Što se tiče grupe u kojoj je Srbija, Orlovi su na svom terenu izgubili sa 5:0 od Engleske, a Albanija je kod kuće slavila sa 1:0 protiv Letonije. Fudbaleri Norveške ostvarili su jednu od najubedljivijih pobeda u svojoj istoriji. Na svom terenu savladana je Moldavija sa 11:1. Naravno da na ovom meču je dominirao Erling Haland, koji je u Oslu se radovao svojim golovima u pet navrata. Telo Osgard je ušao u igru u 73. minutu i postigao je četiri gola. Zanimljivo je