Danas pre 2 sata  |  Beta
Poljski šef diplomatije: Znamo da kad nam Rusija preti, to je smrtno ozbiljno
Šef Poljske diplomatije Radoslav Šikorski izjavio je danas da je istorija naučila Poljsku da smrtno ozbiljno shvata pretnje Rusije i da je zatvaranje poljske granice od 12. septembra zbog belorusko-ruskih vojnih vežbi „Zapad“ signal Belorusiji da je preterala. „Vojni manevri ‘Zapad’ iako se odvijaju redovno jesu pretnja jer se tu uvežbava vrlo agresivni scenario. Belorusija narušava poljski vazdušni prostor. Zatvaranje granice je dakle sugestija predsedniku
Ključne reči

BelorusijaRusijaPoljska

