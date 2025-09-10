Poslanička grupa Obnovimo Evropu u EP nominuje studente u Srbiji za nagradu „Saharov“

Poslanička grupa Obnovimo Evropu u Evropskom parlamentu (EP) saopštila je večeras da nominuje studente u Srbiji za nagradu „Saharov“ za slobodu mišljenja, ističući da njihova borba odražava ključne principe Evropske unije i da predstavlja „inspiraciju i van granica Srbije“.

Od tragičnog incidenta na novosadskoj Železničkoj stanici, ovi hrabri mladi ljudi predvode mirne proteste za slobodnu i demokratsku Srbiju, naveli su poslanici grupe Obnovimo Evropu na svom nalogu na mreži Iks. Evropska demokratska partija, koja je deo grupe Obnovimo Evropu, izrazila je snažnu podršku predlogu da studenti u Srbiji dobiju nagradu Saharov. „Ovi mladi glasovi ustali su za demokratiju, slobodu izražavanja i osnovna prava – vrednosti koje su u srcu