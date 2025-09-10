Poslanička grupa Obnovimo Evropu u EP nominovala srpske studente za Saharova

Nedeljnik pre 1 sat
Poslanička grupa Obnovimo Evropu u EP nominovala srpske studente za Saharova

Poslanička grupa Obnovimo Evropu u Evropskom parlamentu saopštila je danas preko Iksa svoju nominaciju studenata u Srbiji za nagradu „Saharov“ za slobodu mišljenja.

U saopštenju se navodi da borba studenata iz Srbije odražava ključne principe Evropske unije i da predstavlja „inspiraciju i van granica Srbije“, uz napomenu da posle pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu „ti mladi ljudi predvode mirne proteste za slobodnu i demokratsku Srbiju“. Evropska demokratska partija, deo parlamentarne grupe Obnovimo Evropu u Evropskom parlamentu, snažno je podržala predlog, navodeći da su „ti mladi glasovi ustali su za
