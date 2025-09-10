Prosveta u vanrednom stanju, a ministar tvrdi da izlazimo iz prosvetne krize

Danas pre 1 sat  |  V. A.
Prosveta u vanrednom stanju, a ministar tvrdi da izlazimo iz prosvetne krize

Neprodužavanje ugovora na određeno jednom broju nastavnika i razrešenje direktora osnovnih i srednjih škola obeležili su početak nove školske godine što je bio povod za više protesta zaposlenih i đačkih roditelja.

Smene rukovodilaca obrazovnih ustanova su nastavljene razrešenjem pet direktorki škola s područja Školske uprave Zrenjanin, zbog čega su nastavnici najavili jednočasovne obustave rada. S druge strane, dani za nama svedoče o nastavku policijske brutalnosti prema studentima i građanima. Policija se bezmalo uselila u pojedine fakultetske zgrade, ali sve navedeno očigledno ne brine ministra prosvete koji smatra da „polako, ali sigurno izlazimo iz najveće prosvetne
