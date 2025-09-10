Uhapšen Filip Jovović u Podgorici: Pokušao da pobegne, kod njega pronađen kokain

Danas pre 3 sata  |  Vijesti.me
Uhapšen Filip Jovović u Podgorici: Pokušao da pobegne, kod njega pronađen kokain
Filip Jovović (35) uhapšen je danas u Podgorici. Jovović, koji je prema podacima iz bezbednosnog sektora član škaljarskog klana, je pokušao da pobegne nakon što je uočio pripadnike Specijalne jedinice policije zadužene za hitne intervencije u visokorizičnim bezbednosnim situacijama. Kako je saopšteno iz Uprave policije, on je brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika SJP savladan, prenele su podgoričke Vijesti. U saopštenju policije piše i da je kod njega
Danas pre 3 sata
