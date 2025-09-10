Filmska akcija za škaljarcem u Podgorici: Filip Jovović bežao od policije, savladan i uhvaćen sa drogom

Pripadnici Specijalne jedinice policije, koji su zaduženi za hitne intervencije u visokorizičnim bezbednosnim situacijama, danas su u Podgorici uočili člana organizovane kriminalne grupe Filip Jovović (35) iz Podgorice, koji se tom prilikom dao u bekstvo.

Međutim, brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika Specijalne jedinice policije, on je savladan, a kod njega je pronađeno 42 grama opojne droge – kokain. Osim toga, u društvu sa ovim licem nalazila su se još dva lica koja su stavljena pod kontrolu. - U nastavku aktivnosti u vezi sa ovim događajem, odnosno licem F.J., policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Centar", Odeljenja bezbednosti Podgorica, preduzeli su mere i radnje u saradnji sa