Filmska akcija za škaljarcem u Podgorici: Filip Jovović bežao od policije, savladan i uhvaćen sa drogom

Blic pre 3 sata
Filmska akcija za škaljarcem u Podgorici: Filip Jovović bežao od policije, savladan i uhvaćen sa drogom

Pripadnici Specijalne jedinice policije, koji su zaduženi za hitne intervencije u visokorizičnim bezbednosnim situacijama, danas su u Podgorici uočili člana organizovane kriminalne grupe Filip Jovović (35) iz Podgorice, koji se tom prilikom dao u bekstvo.

Međutim, brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika Specijalne jedinice policije, on je savladan, a kod njega je pronađeno 42 grama opojne droge – kokain. Osim toga, u društvu sa ovim licem nalazila su se još dva lica koja su stavljena pod kontrolu. - U nastavku aktivnosti u vezi sa ovim događajem, odnosno licem F.J., policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Centar", Odeljenja bezbednosti Podgorica, preduzeli su mere i radnje u saradnji sa
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Uhapšen Filip Jovović u Podgorici: Pokušao da pobegne, kod njega pronađen kokain

Uhapšen Filip Jovović u Podgorici: Pokušao da pobegne, kod njega pronađen kokain

Danas pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KokainPodgorica

Hronika, najnovije vesti »

Uhapšen Filip Jovović u Podgorici: Pokušao da pobegne, kod njega pronađen kokain

Uhapšen Filip Jovović u Podgorici: Pokušao da pobegne, kod njega pronađen kokain

Danas pre 48 minuta
Tragedija u Prizrenu: Muškarac pao sa tvrđave i poginuo

Tragedija u Prizrenu: Muškarac pao sa tvrđave i poginuo

Blic pre 2 sata
Otkriveno ko je izbo nožem troje ljudi kod palate Albanija: Napadač uhapšen, utvrđeno da su i sve žrtve osuđivana lica

Otkriveno ko je izbo nožem troje ljudi kod palate Albanija: Napadač uhapšen, utvrđeno da su i sve žrtve osuđivana lica

Blic pre 2 sata
Filmska akcija za škaljarcem u Podgorici: Filip Jovović bežao od policije, savladan i uhvaćen sa drogom

Filmska akcija za škaljarcem u Podgorici: Filip Jovović bežao od policije, savladan i uhvaćen sa drogom

Blic pre 3 sata
Član kotorskog klana pobegao policiji iz bolnice: Pavićević zatražio lekarsku pomoć, pa iskoristio priliku za beg: Bio u…

Član kotorskog klana pobegao policiji iz bolnice: Pavićević zatražio lekarsku pomoć, pa iskoristio priliku za beg: Bio u pratnji dva policajca

Blic pre 3 sata