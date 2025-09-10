Napeto u Parizu, u Renu zapaljeni autobusi, u Marseju bačen suzavac: Uhapšeno skoro 300 osoba, mnogima određen pritvor

U Francuskoj se danas održavaju protesti protiv najavljenih budžetskih rezova, tokom kojih je došlo do sukoba sa policijom i u kojima je do sada uhapšeno skoro 300 demonstranata.

Samo u Parizu uhapšeno je 156 osoba, od kojih je za 34 određen pritvor, prenosi Figaro. U proteste su se uključili i učenici srednjih škola, pa je tako otežan pristup u oko 100 srednjih škola, a 27 ustanova je blokirano. Najnapetije je bilo ispred škole Elen Buše u 20. arondismanu u Parizu gde je izvršeno oko 30 hapšenja, a policija je stavila situaciju pod kontrolu oko 10 sati. Trenutno je situacija napeta u blizini Severne železničke stanice (Gar du Nor) u