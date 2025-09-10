Protest "Blokirajmo sve" širom Francuske, vodeni topovi u Nantu i Monpeljeu

RTS pre 43 minuta
Protest "Blokirajmo sve" širom Francuske, vodeni topovi u Nantu i Monpeljeu

Širom Francuske od jutros se održavaju protesti na koje je pozvao pokret "Blokirajmo sve". Demonstranti su blokirali saobraćajnice, palili kontejnere i povremeno se sukobljavali sa policijom. Mediji javljaju da je uhapšeno gotovo 300 osoba. U Nantu i Monpeljeu policija upotrebila vodene topove protiv demonstranata.

Demonstranti su se okupili na protestima širom Francuske na koje je pozvao pokret "Blokirajmo sve". Okupljeni su u više gradova blokirali saobraćajnice, palili kontejnere i u nekoliko navrata se sukobili sa policijom, javlja Rojters. Vlasti su rasporedile više od 80.000 pripadnika bezbednosnih snaga širom zemlje, uklanjajući prepreke koje su postavili demonstranti i obuzdavajući nemire dok su se tenzije rasplamsale na nekoliko mesta. Kako Rojters prenosi, uhapšeno
RojtersMinistar unutrašnjih poslovaNantžandarmerijaFrancuska

