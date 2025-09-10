Piksi i ostavka?! Poznato kakvo je trenutno stanje sa Stojkovićevom pozicijom! Neverovatno: Igrač kog Zvezda juri već godinu dana je uhapšen!

Piksiju se trese stolica! Dragan Stojković Piksi, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, i dalje vodi nacionalni tim iako je više puta bio na ivici otkaza.

Svaki put se uspevao izvući iz teške situacije, ali sada se čini da mu je podrška javnosti gotovo u potpunosti nestala. Atmosfera na stadionu „Rajko Mitić“ bila je neprijateljska od samog starta – preko 40.000 ljudi dočekalo je Piksija zvižducima, a tokom meča tribine su uglas odjekivale zahtevima da napusti funkciju. Na konferenciji za medije, selektor je dobio pitanje o povicima navijača i mogućnosti da sam podnese ostavku. Njegov odgovor bio je kratak i jasan: