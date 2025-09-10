Među batinašima na “Marakani” i dvojica Leskovčana iz MMA kluba koji plaća grad

Jug press pre 1 sat
Među batinašima na “Marakani” i dvojica Leskovčana iz MMA kluba koji plaća grad

LESKOVAC U Beogradu je juče igrana fudbalska utakmica Srbija – Engleska u kojoj je Srbija poražena 5:0 u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

U toku utakmice na tribinama je izbila tuča u toku koje su navijači počeli da izlaze sa stadiona. Sporan momenat tuče desio se kada je publika uzvikivali “ko ne skače taj je ćaci” da bi ih ubrzo nakon toga napali batinaši u crnom. Prema nezvaničnim informacijama na instagram nalogu nishnocu među batinašima su bili i Miloš Stojković iz sela Donje Stopanje u gradu poznat kao Miloš životinja i njegov prijatelj Aleksandar Đorđević zvani Đole iz sela Grajevce,obojica
