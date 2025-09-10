Predsednik Čović se oglasio povodom velikog neuspeha u Rigi: Biće rezova, ali moramo čuvati kontinuitet! Da li ste ikada videli ovako nešto?! Niželigaš obustavio prodaju karata za Totenhem iz bizarnih razloga!
Hot sport pre 42 minuta
Evo šta je imao da poruči predsednik! Selekcija Srbija doživela je šokantan poraz na Evropskom prvenstvu, gde je poražena od Finske sa 92:86 čime je ispala u osmini finala.
Nakon vesti da je Svetislav Pešić, trenutni selektor reprezentacije Srbije smenjen, oglasio se Košarkaški savez Srbije i istakao da ipak stručnjak iz Pirota ima podršku A post shared by HOTSPORT – SPORTSKE VESTI (@hotsport.rs) Sada se i sam Nebojša Čović oglasio povodom neuspeha u Rigi i u vezi selektora Pešića: „Prvo, došlo je do povrede Bogdana. Imali smo ideju da Bogdan ostane, međutim, Amerikanci su zahtevali da on mora da putuje za Ameriku. On bi trebao da se