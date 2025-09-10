Vlada u četvrtak donosi odluku o povećanju minimalne zarade

InStore pre 50 minuta
Vlada u četvrtak donosi odluku o povećanju minimalne zarade

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će na sednici Vlade, u četvrtak, 11. septembra, biti doneta odluka o redovnom povećanju minimalne zarade od 10,1 odsto, što znači da će od 1. januara 2026. godine ona iznositi 64.554 dinara ili 551 evro.

Mi ćemo na sednici Vlade u četvrtak doneti odluku o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine, na 371 dinar po radnom času, što oznosi 64.554 dinara ili 551 evro, rekao je Mali nakon sednice SES-a u Palati Srbija. On je naglasio da je to redovno povećanje minimalne zarade, koje će uslediti nakon vanrednog povećanja od 1. oktobra ove godine, kada će minimalac biti povećan na 500 evra. Sve su to važne vesti za ljude koji primaju najnižu zaradu, a
N1 Info pre 24 minuta
Vranje news pre 9 minuta
Euronews pre 39 minuta
RTS pre 1 sat
Politika pre 1 sat
RTV pre 1 sat
Ozon pre 2 sata
Kamatica pre 34 minuta
Kurir pre 24 minuta
RTV pre 10 minuta
N1 Info pre 24 minuta
Vranje news pre 9 minuta