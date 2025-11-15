Nikezić: Vučićeva vlast nije radila ništa, već čekala da Rusi i Amerikanci reše problem

Narodni poslanik i potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić ocenio je kao sramnu izjavu ministarke Dubravke Đedović Handanović u kojoj se žali da "nismo dobili ni dan da NIS nastavi sa radom".

Nikezić navodi da su sankcije za ruske energente počele još pre tri i po godine, da su američke sankcije NIS-u najavljene pre godinu dana, pa odlagane devet puta, te da su zvanično stupile na snagu 10. oktobra, a da za sve to vreme „Vučićeva vlast nije radila ništa, već čekala da Rusi i Amerikanci reše problem koji se tiče samo građana Srbije“. „Rezultat vaše neodgovorne energetske politike i diletantske diplomatije su sankcije NIS-u, potpuna neizvesnost oko