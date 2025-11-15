Nikezić: Vučićeva vlast nije radila ništa, već čekala da Rusi i Amerikanci reše problem

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Nikezić: Vučićeva vlast nije radila ništa, već čekala da Rusi i Amerikanci reše problem

Narodni poslanik i potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić ocenio je kao sramnu izjavu ministarke Dubravke Đedović Handanović u kojoj se žali da "nismo dobili ni dan da NIS nastavi sa radom".

Nikezić navodi da su sankcije za ruske energente počele još pre tri i po godine, da su američke sankcije NIS-u najavljene pre godinu dana, pa odlagane devet puta, te da su zvanično stupile na snagu 10. oktobra, a da za sve to vreme „Vučićeva vlast nije radila ništa, već čekala da Rusi i Amerikanci reše problem koji se tiče samo građana Srbije“. „Rezultat vaše neodgovorne energetske politike i diletantske diplomatije su sankcije NIS-u, potpuna neizvesnost oko
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Teška situacija oko: Nis-a! Zakazana hitna sednica Vlade

Teška situacija oko: Nis-a! Zakazana hitna sednica Vlade

Blic pre 7 minuta
Nikezić: Vlasti čekale da Rusija i SAD reše problem sa NIS-om

Nikezić: Vlasti čekale da Rusija i SAD reše problem sa NIS-om

Nova pre 2 sata
Nikezić (SSP): Vučićeva vlast nije radila ništa, već čekala da Rusi i Amerikanci reše problem

Nikezić (SSP): Vučićeva vlast nije radila ništa, već čekala da Rusi i Amerikanci reše problem

Nedeljnik pre 3 sata
SSP: Sankcije NIS-u rezultat su neodgovorne energetske politike i diletantske diplomatije

SSP: Sankcije NIS-u rezultat su neodgovorne energetske politike i diletantske diplomatije

Moj Novi Sad pre 3 sata
Šta će, prema mišljenju potpredsednika SSP, Vlada Srbije usvojiti na sutrašnjoj vanrednoj sednici u vezi sa NIS-om?

Šta će, prema mišljenju potpredsednika SSP, Vlada Srbije usvojiti na sutrašnjoj vanrednoj sednici u vezi sa NIS-om?

Danas pre 3 sata
Sutra u 11 časova sednica vlade u Palati Srbija, prisustvovaće Vučić

Sutra u 11 časova sednica vlade u Palati Srbija, prisustvovaće Vučić

B92 pre 7 sati
Sutra sednica Vlade zbog NIS-a, prisustvuje Vučić

Sutra sednica Vlade zbog NIS-a, prisustvuje Vučić

NIN pre 8 sati
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Savić (ASNS): Na jugu Srbije 5.000 ljudi ostalo bez posla, dovođenje investitora neselektivno i koruptivno

Savić (ASNS): Na jugu Srbije 5.000 ljudi ostalo bez posla, dovođenje investitora neselektivno i koruptivno

Danas pre 2 sata
Da li potrošače treba da raduje dolazak novog trgovinskog lanca i da li bi stvarno uticao na smanjenje cena

Da li potrošače treba da raduje dolazak novog trgovinskog lanca i da li bi stvarno uticao na smanjenje cena

Euronews pre 7 minuta
Više kandidata za preuzimanje hrvatske podružnice Lukoila

Više kandidata za preuzimanje hrvatske podružnice Lukoila

SEEbiz pre 42 minuta
Teška situacija oko: Nis-a! Zakazana hitna sednica Vlade

Teška situacija oko: Nis-a! Zakazana hitna sednica Vlade

Blic pre 7 minuta
FOTO Poplavljeni restoran na Tajlandu postao senzacija: Gosti jedu okruženi ribama

FOTO Poplavljeni restoran na Tajlandu postao senzacija: Gosti jedu okruženi ribama

Radio 021 pre 22 minuta