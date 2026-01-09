NIS ugovorio uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a

Forbes pre 9 sati  |  Agencije
NIS ugovorio uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a

Naftna industrija Srbije (NIS) danas je saopštila da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) za potrebe pančevačke rafinerije što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u toj rafineriji.

Očekuje se da prve količine sirove nafte budu isporučene u Rafineriju nafte Pančevo tokom naredne nedelje, dok kompanija planira uvoz i dodatnih količina sirove nafte. U skladu sa dinamikom isporuka, NIS planira i početak startnih aktivnosti u pančevačkoj rafineriji. U Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen je rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a

Vesti online pre 5 sati
Prve količine sirove nafte stižu u Rafineriju sledeće nedelje

Prve količine sirove nafte stižu u Rafineriju sledeće nedelje

Politika pre 4 sati
NIS ugovorio uvoz nafte putem JANAF-a, prva isporuka sljedeći tjedan

NIS ugovorio uvoz nafte putem JANAF-a, prva isporuka sljedeći tjedan

SEEbiz pre 8 sati
NIS dogovorio isporuku sirove nafte za Rafineriju Pančevo

NIS dogovorio isporuku sirove nafte za Rafineriju Pančevo

Vreme pre 9 sati
NIS ugovorio uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a

NIS ugovorio uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a

Serbian News Media pre 9 sati
NIS ugovorio prvu isporuku nafte za Rafineriju u Pančevu

NIS ugovorio prvu isporuku nafte za Rafineriju u Pančevu

Radio 021 pre 10 sati
NIS dogovorio isporuku prvih količina sirove nafte za Rafineriju

NIS dogovorio isporuku prvih količina sirove nafte za Rafineriju

Nova ekonomija pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoNaftovodnaftanaftna industrija srbijeenergetikaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Koliko struje troši klima uređaj kada su temperature u minusu? Evo za koliko hiljada dinara vam može biti veći januarski račun…

Koliko struje troši klima uređaj kada su temperature u minusu? Evo za koliko hiljada dinara vam može biti veći januarski račun za struju

Blic pre 44 minuta
Trampa pitali da li bi uhapsio Putina kao Madura: „Ne verujem da će to biti potrebno“

Trampa pitali da li bi uhapsio Putina kao Madura: „Ne verujem da će to biti potrebno“

Nova pre 29 minuta
Tramp: SAD će preraditi i prodati do 50 miliona barela venecuelanske sirove nafte

Tramp: SAD će preraditi i prodati do 50 miliona barela venecuelanske sirove nafte

Euronews pre 29 minuta
Tramp: SAD će preraditi i prodati 50 miliona barela venecuelanske sirove nafte

Tramp: SAD će preraditi i prodati 50 miliona barela venecuelanske sirove nafte

Sputnik pre 54 minuta
Promet na Beogradskoj berzi danas nešto veći od 1,4 miliona dinara, indeksi u plusu

Promet na Beogradskoj berzi danas nešto veći od 1,4 miliona dinara, indeksi u plusu

Euronews pre 39 minuta