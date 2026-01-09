NIS dogovorio isporuku sirove nafte za Rafineriju Pančevo

Vreme pre 3 sata
NIS dogovorio isporuku sirove nafte za Rafineriju Pančevo

U skladu sa dinamikom isporuka, navodi se u saopštenju, NIS planira početak startnih aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo, a najavljene su i nove isporuke sirove nafte

Naftna industrija Srbije (NIS) ugovorila je uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) za potrebe Rafinerije nafte Pančevo, što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u toj rafineriji, saopšteno je na sajtu NIS-a. Prve količine sirove nafte očekuju se u pančevačkoj rafineriji tokom naredne nedelje, a u planu je i uvoz novih količina sirove nafte. U skladu sa dinamikom isporuka, navodi se u saopštenju, NIS planira početak startnih
