NIS dogovorio isporuku sirove nafte za Rafineriju Pančevo

Naftna industrija Srbije (NIS) ugovorila je uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) za potrebe Rafinerije nafte Pančevo, što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u toj rafineriji, saopšteno je na sajtu NIS-a. Prve količine sirove nafte očekuju se u pančevačkoj rafineriji tokom naredne nedelje, a u planu je i uvoz novih količina sirove nafte. U skladu sa dinamikom isporuka, navodi se u saopštenju, NIS planira početak startnih