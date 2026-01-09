Nove cene goriva u Srbiji i planovi države za povećanje vlasništva u NIS-u

Nove cene goriva u Srbiji i planovi države za povećanje vlasništva u NIS-u

Gorivo u Srbiji jeftinije za dva dinara po litru do 16. januara; država planira povećanje udela u Naftnoj industriji Srbije.

Od 9. januara 2026. godine, litar evrodizela na pumpama u Srbiji košta 191 dinar, a litar benzina evropremijum BMB 174 dinara, što je pojeftinjenje od po dva dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Nove cene važiće do 16. januara 2026. godine. Ograničenje cena utvrđuje Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine prema uredbi o ograničenju cena derivata nafte. N1 Info Blic Danas Radio 021 B92

Premijer Srbije Đuro Macut najavio je planove države za kupovinu većeg udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), čime bi država stekla veću kontrolu nad kompanijom. Stručnjaci ističu da bi povećanje vlasništva Srbije za pet odsto omogućilo značajan uticaj na donošenje odluka u NIS-u, čak i u slučaju promena regulatornog okvira. Kurir B92 Nova

Globalni trendovi na tržištu nafte beleže rast cena sirove nafte i Brent nafte, što može uticati na dalji razvoj cena goriva u Srbiji. Ipak, trenutno su cene derivata u zemlji niže u odnosu na prethodni period. Kamatica Dnevnik

