Vozači, obratite pažnju: Ovo su nove cene goriva u Srbiji

InfoKG pre 3 sata  |  InfoKG
Vozači, obratite pažnju: Ovo su nove cene goriva u Srbiji

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Litar evrodizela će do petka, 16. januara na pumpama koštati maksimalno 191 dinar, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 174 dinara za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 193 dinara, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 176 dinara. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 16. januara 2026. godine.
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 16. januara

Objavljene nove cene goriva koje će važiti do 16. januara

Glas Šumadije pre 2 sata
Prof. Dragan Stojković: Ako Srbija kupi još pet odsto akcija u NIS-u, to je dodatna garancija za SAD

Prof. Dragan Stojković: Ako Srbija kupi još pet odsto akcija u NIS-u, to je dodatna garancija za SAD

Serbian News Media pre 3 sata
Dizel i benzin u Srbiji pojeftinjuju za po dva dinara po litru

Dizel i benzin u Srbiji pojeftinjuju za po dva dinara po litru

Serbian News Media pre 3 sata
Nove cene goriva u Srbiji i planovi države za povećanje vlasništva u NIS-u

Nove cene goriva u Srbiji i planovi države za povećanje vlasništva u NIS-u

Naslovi.ai pre 5 sati
Profesor Stojković: Ako Srbija kupi još pet odsto akcija u NIS-u, to je dodatna garancija za SAD

Profesor Stojković: Ako Srbija kupi još pet odsto akcija u NIS-u, to je dodatna garancija za SAD

Danas pre 5 sati
Profesor na Ekonomskom: Ako Srbija kupi još pet odsto akcija u NIS-u, to je dodatna garancija za SAD

Profesor na Ekonomskom: Ako Srbija kupi još pet odsto akcija u NIS-u, to je dodatna garancija za SAD

N1 Info pre 5 sati
Ovo su nove cene goriva

Ovo su nove cene goriva

Jugmedia pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

nove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

Ovi Trampovi finansijeri, pristalice i energetski tajkuni mogli bi da zarade milijarde na invaziji na Venecuelu

Ovi Trampovi finansijeri, pristalice i energetski tajkuni mogli bi da zarade milijarde na invaziji na Venecuelu

Forbes pre 17 minuta
EDS: U Loznici i Majdanpeku u toku dana otklanjanje većine kvarova

EDS: U Loznici i Majdanpeku u toku dana otklanjanje većine kvarova

Danas pre 8 minuta
Zlato u Srbiji glavna tema! Spajaju se dva rudarska giganta, MinRex i Electrum

Zlato u Srbiji glavna tema! Spajaju se dva rudarska giganta, MinRex i Electrum

Blic pre 17 minuta
Srbija u fokusu spajanja australijske i kanadske kompanije vrednog 18,7 miliona dolara

Srbija u fokusu spajanja australijske i kanadske kompanije vrednog 18,7 miliona dolara

Sputnik pre 22 minuta
Do 380.000 dinara od države: Ko u 2026. može da računa na ovu podršku

Do 380.000 dinara od države: Ko u 2026. može da računa na ovu podršku

Dnevnik pre 22 minuta