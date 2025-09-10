Markanen o eliminaciji Srbije: Velika pobeda za ovaj tim, gurali smo jedni druge...

Košarkaši Finske plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Rigi.

Finska je u četvrtfinalu savladala Gruziju rezultatom 93:79. Podsetimo Finska je u osmini finala napravila prvorazrednu senzaciju i nažalost izbacila Srbiju, dok je Gruzija na čijoj klupi sedi srpski stručnjak Aleksandar Džikić takođe napravila veliko iznenađenje i savladala favorizovanu Francusku. Finska je ovom pobedom zabeležila najveći uspeh u svojoj istoriji. Svoje impresije nakon još jedne velike pobede Finske izneo je tnajbolji igrač ove ekipe Lauri