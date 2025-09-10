"Metak je išao pravo na njega" Očevici opisali užasne scene pucnjave na Trampovog saradnika: Objavljeni snimci preplašenih ljudi kako beže (video)

Kurir pre 35 minuta  |  BBC
"Metak je išao pravo na njega" Očevici opisali užasne scene pucnjave na Trampovog saradnika: Objavljeni snimci preplašenih…

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje trenutak kada su studenti pobegli sa mesta pucnjave, u trenutku kada je Čarli Kirk ranjen dok je držao govor u kampusu u Juti.

Jedan video prikazuje studente kako se okupljaju oko belog šatora, dok neki studenti posmatraju događaj sa obližnjih uzvišenja. Čarli Kirk se vidi kako sedi sam ispod šatora, a nekoliko drugih stoji u blizini. Glasan prasak Dok Kirk govori, čuje se glasan prasak. Video se pomera. „O, Bože!", čuje se jedna osoba kako kaže. „Beži! Trči, trči, trči!", viče druga dok se prisutni u publici razbežavaju. Ljudi bežali u panici Bivši američki kongresmen koji je bio na
