"Nepal ide ka vojnoj hunti, planirano je serviranje nereda kako bi se preuzla vlast!" Stručnjaci u Usijanju: Ovako izgleda prevrat iznutra!

Kurir pre 37 minuta
"Nepal ide ka vojnoj hunti, planirano je serviranje nereda kako bi se preuzla vlast!" Stručnjaci u Usijanju: Ovako izgleda…
Plamen nezadovoljstva zahvatio je Nepal. Ono što je počelo kao zabrana društvenih mreža u ovoj azijskoj zemlji, pretvorilo se u najveću krizu u ovoj državi od ukidanja monarhije. Na ulicama Katmandua više nije samo bunt mladih demonstranata – ovo je postala borba na život i smrt, kako bi se smenio aktuelan režim. Policija je palicama, vodenim topovima, gumenim mecima pokušala da smiri situaciju, ali bezuspešno. Na udaru su palata predsednika, rezidencija premijera,
Protesti u Nepalu doveli do ostavke premijera i političke krize

Vojska na ulicama, uveden policijski čas! Paklene scene na ulicama Nepala: Ima mnogo mrtvih, ljude linčuju, žena bivšeg…

Vojska Nepala povratila kontrolu nad glavnim gradom Katmanduom

Vojska pregovara i s predstavnicima "Generacije Z" o budućnosti Nepala

Vojska pregovara i s Generacijom Z o budućnosti Nepala

Vojska Nepala povratila kontrolu nad Katmanduom, počeli razgovori s predstavnicima demonstranata

Vojska pregovara i s Generacijom Z o budućnosti Nepala

