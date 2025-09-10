Protesti u Nepalu doveli do ostavke premijera i političke krize

Naslovi.ai pre 16 minuta

Nepal se suočava sa jednom od najtežih političkih i društvenih kriza, dok vojska patrolira Katmanduom nakon protesta protiv korupcije, zabrane mreža i ekonomskih problema.

Nepalska vojska nastavlja patrolu ulicama Katmandua tokom neograničenog policijskog časa, uvedenog nakon dvodnevnih protesta protiv korupcije, zabrane društvenih mreža i ekonomskih problema, u kojima je poginulo najmanje 21 osoba, a premijer K. P. Šarma Oli podneo ostavku. Iz zatvora širom Nepala pobeglo je više od 13.500 zatvorenika, što dodatno komplikuje bezbednosnu situaciju.

Protesti su kulminirali nasiljem, paljenjem zgrada parlamenta, medijskih kuća i domova političara, uključujući i suprugu bivšeg premijera koja je preminula usled povreda. Demonstranti su izrazili nezadovoljstvo zbog korupcije, represije vlasti i lošeg ekonomskog stanja. Sukobi su se pretvorili u borbu na život i smrt sa snagama bezbednosti, koje su koristile palice, vodene topove i gumene metke.

Predsednik Nepala pozvao je na dijalog, dok se zemlja suočava sa mogućim dugotrajnim političkim haosom ukoliko se ne formira vlada nacionalnog jedinstva. Aerodrom u Katmanduu je ponovo otvoren, ali vojska i dalje održava kontrolu nad glavnim gradom.