N1 Info pre 11 minuta  |  Hina/Reuters
(VIDEO) Flotila za Gazu: Pogođen još jedan brod, sumnja se na napad dronom

Globalna flotila za Gazu Sumud (GSF) u sredu je javila da je još jedan od njenih brodova pogođen i da se sumnja na napad dronom, što vlasti Tunisa negiraju.

Na brodu u luci Sidi Bou Said izbio je požar, ali nema izveštaja o povređenima, kazao je jedan od organizatora flotile agenciji Rojters, dan nakon što je grupa kazala da je još jedno plovilo pogođeno u tuniškim vodama. Zvaničnici u Tunisu kazali su da je do eksplozije došlo iz unutrašnjosti samog broda, a portparol Narodne garde Tunisa za radio "Mosaique FM" kazao je da izveštaji o napadu dronom "nemaju utemeljenja u stvarnost". Brod, koji plovi pod portugalskom
