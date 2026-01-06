Medijapar: Posle intervencije u Venecueli na pomolu Trampov san o osvajanju Zapadne hemisfere

Beta pre 53 minuta

Operacija koju su Sjedinjene Američke Države (SAD) sprovele u Karakasu otkriva novi oblik koji imperijalizam vodeće svetske sile poprima, a od sada se interesi kapitala i interesi imperijalne države spajaju, razbijajući stara pravila međunarodnog prava, ocenio je danas francuski portal Medijapar (Mediapart).

Američka intervencija u Karakasu 3. januara, "označila je promenu koja je započela 2025. godine. Od sada, Vašington više ne krije ekonomski aspekt svog imperijalizma", naveo je portal.

Iako je otmica predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas) naknadno opravdana "slobodom" venecuelanskog naroda i borbom protiv trgovine drogom, ekonomski ekspanzionizam je odmah naglašen.

Već u subotu predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je rekao da će američke veoma velike naftne kompanije, najveće na svetu, ići u Venecuelu.

"Izvući ćemo kolosalnu količinu bogatstva iz tla (Venecuele)", dodao je Tramp.

I zaista, samo nekoliko sati posle američke intervencije, jedna od vodećih ličnosti Volstrita Čarls Majers (Charles Myers), predsednik konsultantske firme Signum Global Advisors, rekao je da će u martu otići u Karakas sa delegacijom od 20 ljudi koji predstavljaju finansijski, energetski i odbrambeni sektor radi "investicionih mogućnosti".

Te nove prilike se već procenjuju na oko 750 milijardi dolara.

Tramp smatra da je to način da se SAD brzo vrate u "zapadnu hemisferu" i dodao da će se nova vlada Venecuele "obavezati da će otvoriti vrata stranim investitorima od prvog dana".

Američki predsednik u suštini ne voli vojne operacije jer koštaju i imaju nesiguran ishog, ali se ovog puta odlučio na što brzu, ciljanu i nasilnu intervenciju kako bi odmah stvorio zonu uticaja koja će omogućiti da se zadovolje isključivo američki interesi.

"Čak i argument borbe protiv trgovine drogom prvenstveno služi domaćoj funkciji ciljajući na svakodnevni problem koji doživljavaju Amerikanci. Vojnoj akciji se pristupalo iz čisto ekonomske perspektive, odnosno u smislu optimalnog odnosa troškova i koristi: ograničena intervencija, ali dovoljno snažna da otvori vrata ciljanom tržištu američkog kapitala", ocenio je francuski portal.

Medijar je dodao da su prošli dani skupih ratova sa diskusijama u UN i pregovorima sa saveznicima.

"Ovde cilj nije otvaranje svetu tržište pod maskom demokratije, već obezbeđivanje kontrole nad resursima od vlade koja je podređena jer se plaši. U tom kontekstu, kriterijum nije priroda vlasti neke zemlje već samo ekonomski interes za SAD", smatra francuski portal.

