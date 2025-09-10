Prognoza vremena u Srbiji: promenljivo oblačno, toplo sa lokalnim pljuskovima i upozorenjima na nepogode

Prognoza vremena u Srbiji: promenljivo oblačno, toplo sa lokalnim pljuskovima i upozorenjima na nepogode

Danas u Srbiji promenljivo oblačno i toplo vreme sa mogućim pljuskovima, grmljavinom i jakim vetrom, RHMZ izdao upozorenja za četvrtak sa narandžastim meteoalarmom i upozorenjem na grad

Danas se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno i toplo vreme sa mogućim lokalnim pljuskovima, grmljavinom i jakim vetrom, naročito na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima. Temperatura će biti od 12 do 20 stepeni ujutru, a dnevna od 28 do 33 stepena. Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, sa jačim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Beta N1 Info Danas

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenja za četvrtak zbog mogućih nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i pljuskovima, sa većom verovatnoćom u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije biće izdavana hitna upozorenja sat do dva unapred. Meteoalarm je podignut na narandžasti nivo zbog potencijalno opasnih vremenskih pojava koje mogu izazvati štetu i ugroziti ljude i životinje. Nova Danas Blic RTV Serbian News Media Alo

U toku dana biće toplo i sparno, sa temperaturama od 30 do 34 stepena, što je za 5 do 7 stepeni iznad proseka za ovo doba godine. Atmosfera će biti zamućena zbog čestica pustinjskog peska iz Sahare koje stižu sa centralnog Mediterana, uz snažan ciklon koji se sutra premješta preko Jadrana i Srbije. Telegraf

U Novom Sadu i Vojvodini danas se očekuju nestabilnosti sa kišom i pljuskovima, a biometeorološka situacija je nepovoljna za hronične bolesnike. U narednim danima očekuje se promenljivo vreme sa padavinama, a od 15. septembra stabilizacija i sunčano vreme. Radio 021 Radio 021

