Gore alarmi zbog 4 pojave: Rhmz izdao upozorenje za celu Srbiju za tri dana, sutra najgore!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za celu teritoriju Srbije. Danas i sutra na snazi je upozorenje zbog čak 4 opasne vremenske pojave - grmljavine, pljuskova, olujnog vetra i visokih temperatura.

Prema prognozi RHMZ, danas se očekuje promenljivo oblačno i toplo vreme. - Tokom jutra na području Vojvodine mestimično kiša ili kratkotrajni plјuskovi - najavljuju iz RHMZ. Posle podne i uveče padaće kiša, pljuskovi i grmljavina zahvatiće severne, zapadne i jugozapadne krajeve, dok će se tokom noći proširiti i na ostatak zemlje. - Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne i uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlјu jak, a tokom noći i sa udarima olujne