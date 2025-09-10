Prognoza vremena u Srbiji: narandžasti meteoalarm za četvrtak zbog nepogoda sa gradom i olujnim vetrom

Naslovi.ai pre 9 minuta

RHMZ najavljuje umereno do potpuno oblačno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom, gradom i olujnim vetrom u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji

Danas se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno i toplo vreme sa mogućim lokalnim pljuskovima, grmljavinom i jakim vetrom, naročito na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima. Temperatura će biti od 12 do 20 stepeni ujutru, a dnevna od 28 do 33 stepena. Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, sa jačim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju. Beta N1 Info Danas

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenja za četvrtak zbog mogućih nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i pljuskovima, sa većom verovatnoćom u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Za konkretne lokacije biće izdavana hitna upozorenja sat do dva unapred. Meteoalarm je podignut na narandžasti nivo zbog potencijalno opasnih vremenskih pojava koje mogu izazvati štetu i ugroziti ljude i životinje. U Pčinjskoj oblasti, uključujući Bujanovac, očekuju se lokalne nepogode sa gradom, pljuskovima i olujnim vetrom, sa padavinama većim od 20 litara po kvadratnom metru u kratkom periodu. Nova Danas Blic RTV Serbian News Media Alo Dnevnik Telegraf Mondo Bujanovačke Blic RTS

U toku dana biće toplo i sparno, sa temperaturama od 30 do 34 stepena, što je za 5 do 7 stepeni iznad proseka za ovo doba godine. Atmosfera će biti zamućena zbog čestica pustinjskog peska iz Sahare koje stižu sa centralnog Mediterana, uz snažan ciklon koji se sutra premješta preko Jadrana i Srbije. Telegraf

U toku popodneva u većem delu Srbije očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će na jugu i jugoistoku biti sunčanih perioda. Sutra se očekuje nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom, gradom i jakim vetrom, naročito u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom i pojačanje južnog i jugoistočnog vetra sa udarima olujne jačine u donjem Podunavlju, Banatu i Braničevu. Telegraf N1 Info

U Novom Sadu i Vojvodini danas se očekuju nestabilnosti sa kišom i pljuskovima, a biometeorološka situacija je nepovoljna za hronične bolesnike. U narednim danima očekuje se promenljivo vreme sa padavinama, a od 15. septembra stabilizacija i sunčano vreme. Radio 021 Radio 021 Radio 021

Leto 2025. bilo je treće najtoplije i četvrto najsušnije u Srbiji od 1951. godine, bez prosečnih padavina tokom leta, što ukazuje na dugotrajnu sušu i visoke temperature. Vreme