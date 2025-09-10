Veliki problemi za Srbiju posle Engleske, dva igrača propuštaju najvažniji meč u kvalifikacijama za Mundijal

Nikola Milenković i Saša Lukić neće igrati na meču Srbija - Albanija, koji je sledeći po redu u kvalifikacijama za Mundijal.

Srbija je poražena od Engleske na Marakani rezultatom 0:5, a pored rezultatske i igračke bruke naša reprezentacija ostala je bez dvojice bitnih igrača za naredni meč, koji je verovatno najvažniji u kvalifikacijama. Milenković, glavni štoper reprezentacije Srbije, dobio je direktan crveni karton u meču sa Engleskom (0:5), te će morati da odradi meč suspenzije. Lukić je takođe zbog faula nad Harijem Kejnom dobio žuti karton, pa će i on morati da odradi suspenziju,