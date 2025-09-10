Veliki problemi za Srbiju posle Engleske, dva igrača propuštaju najvažniji meč u kvalifikacijama za Mundijal

Nova pre 43 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
Veliki problemi za Srbiju posle Engleske, dva igrača propuštaju najvažniji meč u kvalifikacijama za Mundijal

Nikola Milenković i Saša Lukić neće igrati na meču Srbija - Albanija, koji je sledeći po redu u kvalifikacijama za Mundijal.

Srbija je poražena od Engleske na Marakani rezultatom 0:5, a pored rezultatske i igračke bruke naša reprezentacija ostala je bez dvojice bitnih igrača za naredni meč, koji je verovatno najvažniji u kvalifikacijama. Milenković, glavni štoper reprezentacije Srbije, dobio je direktan crveni karton u meču sa Engleskom (0:5), te će morati da odradi meč suspenzije. Lukić je takođe zbog faula nad Harijem Kejnom dobio žuti karton, pa će i on morati da odradi suspenziju,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Daleko je ovo od najjačeg sastava Engleske: Englezi su zapravo igrali bez desetak fudbalera u Srbiji! Da li ste ikada videli…

Daleko je ovo od najjačeg sastava Engleske: Englezi su zapravo igrali bez desetak fudbalera u Srbiji! Da li ste ikada videli ovako nešto?! Niželigaš obustavio prodaju karata za Totenhem iz bizarnih razloga!

Hot sport pre 42 minuta
Fifa će drakonski kazniti Srbiju! Engleski mediji se raspisali: "Orlovi" čekaju Albaniju na praznoj Marakani?! Evo i zbog čega!…

Fifa će drakonski kazniti Srbiju! Engleski mediji se raspisali: "Orlovi" čekaju Albaniju na praznoj Marakani?! Evo i zbog čega!

Kurir pre 28 minuta
Najveće poniženje u istoriji srpskog fudbala: Evo kako je izgledala bruka u sred Beograda! Da li ste ikada videli ovako…

Najveće poniženje u istoriji srpskog fudbala: Evo kako je izgledala bruka u sred Beograda! Da li ste ikada videli ovako nešto?! Niželigaš obustavio prodaju karata za Totenhem iz bizarnih razloga!

Hot sport pre 42 minuta
Slovenija protiv Nemačke u četvrtini finala evrobasketa Neporaženi Panceri na testu kod Luke Dončića. Da li ste ikada videli…

Slovenija protiv Nemačke u četvrtini finala evrobasketa Neporaženi Panceri na testu kod Luke Dončića. Da li ste ikada videli ovako nešto?! Niželigaš obustavio prodaju karata za Totenhem iz bizarnih razloga!

Hot sport pre 42 minuta
Dva glavna igrača u dve linije tima ne mogu da igraju protiv Albanije: Srbija žestoko oslabljena za meč koji mora da se…

Dva glavna igrača u dve linije tima ne mogu da igraju protiv Albanije: Srbija žestoko oslabljena za meč koji mora da se pobedi, najmanje zbog fudbala! Da li ste ikada videli ovako nešto?! Niželigaš obustavio prodaju karata za Totenhem iz bizarnih razloga!

Hot sport pre 42 minuta
Selektor može da bruka sebe, ali Srbiju ne sme nikako: Reči koje niti jedan šef struke Orlova više nikada ne sme da ponovi! Da…

Selektor može da bruka sebe, ali Srbiju ne sme nikako: Reči koje niti jedan šef struke Orlova više nikada ne sme da ponovi! Da li ste ikada videli ovako nešto?! Niželigaš obustavio prodaju karata za Totenhem iz bizarnih razloga!

Hot sport pre 43 minuta
Treneri Okuka i Filipović: "Nije sramota izgubiti od Engleske, ali način..."

Treneri Okuka i Filipović: "Nije sramota izgubiti od Engleske, ali način..."

Dnevnik pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MundijalMarakanaAlbanija

Sport, najnovije vesti »

Nenad Lalatović otkrio kako je odbio 10 hiljada evra od menadžera i zašto mu je žao jer je to učinio

Nenad Lalatović otkrio kako je odbio 10 hiljada evra od menadžera i zašto mu je žao jer je to učinio

Danas pre 18 minuta
„Najcrnja noć srpskog fudbala“

„Najcrnja noć srpskog fudbala“

Sport klub pre 38 minuta
Piksi pre nego što je seo na klupu "orlova": "Morate svi da me želite da bih bio selektor"

Piksi pre nego što je seo na klupu "orlova": "Morate svi da me želite da bih bio selektor"

Sportske.net pre 22 minuta
Selektor može da bruka sebe, ali Srbiju ne sme nikako: Reči koje niti jedan šef struke Orlova više nikada ne sme da ponovi! Da…

Selektor može da bruka sebe, ali Srbiju ne sme nikako: Reči koje niti jedan šef struke Orlova više nikada ne sme da ponovi! Da li ste ikada videli ovako nešto?! Niželigaš obustavio prodaju karata za Totenhem iz bizarnih razloga!

Hot sport pre 43 minuta
Dva glavna igrača u dve linije tima ne mogu da igraju protiv Albanije: Srbija žestoko oslabljena za meč koji mora da se…

Dva glavna igrača u dve linije tima ne mogu da igraju protiv Albanije: Srbija žestoko oslabljena za meč koji mora da se pobedi, najmanje zbog fudbala! Da li ste ikada videli ovako nešto?! Niželigaš obustavio prodaju karata za Totenhem iz bizarnih razloga!

Hot sport pre 42 minuta