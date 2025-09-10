Zvanično: Srpski plejmejker ponovo u Evroligi, evo za koga će igrati i zbog čega

Nova pre 1 sat  |  Autor: Oliver Mijušković
Zvanično: Srpski plejmejker ponovo u Evroligi, evo za koga će igrati i zbog čega

Stefan Jović, srpski plejmejker, zvanično se vratio u Bajern iz Minhena i nastupaće u Evroligi u predstojećoj sezoni.

Nova.rs je u utorak pisala da će Jović pojačati Bajern, a sada je klub iz Minhena zvanično potvrdio da je dobio pojačanje u vidu iskusnog Srbina. Jović (34) je od 2023. do 2025. godine bio u Valensiji, koja se takođe vratila u Evroligu, ali će srpski plejmejker ipak nastupati za Bajern, čije je boje već ranije branio. Tim iz Minhena je sada predstavio Jovića kroz čak tri objave na Instagramu (pogledati ispod). „Košarkaški klub Bajern ponovo je dočekao veoma poznato
