Jović otkrio šta je presudilo da se vrati u Bajern

Stefan Jović je u sredu zvanično predstavljen u minhenskom Bajernu, iskusni srpski košarkaš se nakon šest godina vratio u nemački klub.

Jović je na predstavljanju u klubu za koji je već igrao od 2017. do 2019. otkrio šta je presudilo da se ponovo nađe Bavrskoj. „Kada sam čuo da je Bajern zainteresovan za mene, sve je bilo jasno. Imao sam uspešan period u Minhenu, klub se mnogo razvio. 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐒𝐓𝐄𝐅𝐀𝐍 👋 Stefan Jovic kehrt zu uns zurück! Alle Infos zum neuen Engagement unseres Meisterspielers von 2018 & 2019 ⤵️ @freelancede wünscht viel Erfolg im neuen Job. #FCBB #WeBallTogether #Kaderupdate — FC