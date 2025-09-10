Evropski saveznici ponudili podršku poljskoj protivvazdušnoj odbrani

Na zahtev Poljske aktiviran član četiri Severnoatlantskog ugovora

VARŠAVA – Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas, nakon razgovora sa liderima Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Italije, Holandije, Ukrajine i NATO-a, da je Poljska od svojih evropskih saveznika dobila ponude za podršku protivvazdušnoj odbrani. „U mojim današnjim razgovorima... dobio sam ne samo izraze solidarnosti sa Poljskom, već pre svega predloge za konkretnu podršku protivvazdušnoj odbrani naše zemlje”, napisao je Tusk u objavi na platformi X,