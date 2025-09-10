Vlada Srbije, sindikati i poslodavci bez saglasnosti o iznosu minimalca za 2026.

Vlada Srbije, sindikati i poslodavci bez saglasnosti o iznosu minimalca za 2026.

Predstavnici Vlade Srbije, reprezentativnih sindikata, UGS Nezavisnost, Saveza samostalnih sindikata Srbije i Unije poslodavaca nisu na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta (SES) postigli saglasnost o procentu povećanja minimalne zarade za 2026. godinu, pa će konačnu odluku doneti Vlada, najkasnije do 15. septembra.

Počasni predsednik Unije poslodava, Nebojša Atanacković rekao je za Betu da je na završnoj sednici SES-a svako od socijalnih partnera zadržao svoj stav o iznosu povećanja „minimalca”. Vlada je, kako je rekao, predložila da minimalac od 1. januara 2026. iznosi 550 evra, sindikati su tražili 600 evra, a poslodavci su ocenili da ne treba da bude veći od 500 evra. - Većina poslodavaca je za povećanje minimalne zarade uz olakšice države, ali jedna trećina povećanje ne
