„SMAK 50“ u Beogradu – izložba koja budi uspomene na 50 godina rok legendi

RTK pre 2 sata
Retrospektivna izložba arhivske građe grupe Smak „SMAK 50” autorke Ksenije Đerković otvorena je sinoć u Galeriji Doma omladine Beograda (DOB), gde traje do 21. septembra.

Brojnim zvanicama i posetiocima na otvaranju su se obratili autorka izložbe i sekretar DOB-a Aleksandar Đukić, dok je razgovor moderirao Dragan Ambrozić, rukovodilac Odeljenja za umetničko stvaralaštvo DOB-a. Organizatori projekta „Udruženje Smakovci” iz Kragujevca predstavili su javnosti dokumentaciju koja se sastoji od ličnih stvari članova benda, svedočenja aktera, novinskih i publicističkih radova iz časopisa poput Džuboksa, Reportera i TV Revije i drugog.
