Srbija prošla mnogo gore nego Andora od „krnjeg“ tima Engleske

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Filip Mijailović
Srbija prošla mnogo gore nego Andora od „krnjeg“ tima Engleske

Srbija je doživela katastrofalan poraz u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. koje će da bude održano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.

Englezi su brojali do pet, a ostrvski mediji žestoko su kritikovali izbor igrača u režiji selektora Tomasa Tuhela, kao i „bezidejnu“ igru u utakmici koja je dva dana ranije odigrana protiv Andore na „Vila parku“ u Birmingemu. Za slučaj da niste ispratili, rezultat kojim su Englezi pobedili protiv kneževine na Pirinejskom poluostrvu pred domaćom publikom bio je – 2:0! U Beogradu je taj rezultat bio tek na poluvremenu… Igrači „Gordog Albiona“ su na stadionu „Rajko
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Najcrnja stranica domaćeg fudbala! Ovo se nikada do sada nije dogodilo! Bruka Piksija i njegove čete protiv Engleza ostaće…

Najcrnja stranica domaćeg fudbala! Ovo se nikada do sada nije dogodilo! Bruka Piksija i njegove čete protiv Engleza ostaće zapisana u istoriji!

Kurir pre 22 minuta
Katastrofa kakva se ne pamti! Istorijska bruka Srbije usred Beograda

Katastrofa kakva se ne pamti! Istorijska bruka Srbije usred Beograda

Večernje novosti pre 27 minuta
Stojković nakon debakla protiv Engleske: Ovo je moralo da se desi, nismo mogli bolje da očekujemo

Stojković nakon debakla protiv Engleske: Ovo je moralo da se desi, nismo mogli bolje da očekujemo

Radio 021 pre 1 sat
"Ućutkali smo ih od prvog minuta": Englezi na sedmom nebu posle demoliranja Srbije, najavljuju nove kazne

"Ućutkali smo ih od prvog minuta": Englezi na sedmom nebu posle demoliranja Srbije, najavljuju nove kazne

Mondo pre 1 sat
"Je l' sam ti rekao? Nisam vas lagao": Selektor Engleske Tuhel i pre Marakane osetio šta će biti

"Je l' sam ti rekao? Nisam vas lagao": Selektor Engleske Tuhel i pre Marakane osetio šta će biti

Mondo pre 1 sat
'Petarda': Debakl Srbije protiv Engleske, uz tenzije na tribinama i povike 'Piksi, odlazi'

'Petarda': Debakl Srbije protiv Engleske, uz tenzije na tribinama i povike 'Piksi, odlazi'

BBC News pre 7 sati
Najubedljiviji poraz Srbije ikada - Piksi: "Ne dirajte igrače, kritikujte mene"

Najubedljiviji poraz Srbije ikada - Piksi: "Ne dirajte igrače, kritikujte mene"

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan StojkovićSvetsko prvenstvoKanadaMeksikoIzboriDragan Stojković Piksifudbalska reprezentacija srbijeStrahinja erakovic

Sport, najnovije vesti »

U meču sa Engleskom dotaknuto dno - Srbija kreće od nule nakon pada dugog četiri godine

U meču sa Engleskom dotaknuto dno - Srbija kreće od nule nakon pada dugog četiri godine

RTV pre 2 minuta
Englezi blistaju: "Vratili smo Srbe u školu sa kombinovanim sastavom"

Englezi blistaju: "Vratili smo Srbe u školu sa kombinovanim sastavom"

Sportske.net pre 17 minuta
Bolivija srušila Brazil i ostvarila svoj, a pokvarila san Venecuele, Luis Suarez sa četiri gola rešio baraž!

Bolivija srušila Brazil i ostvarila svoj, a pokvarila san Venecuele, Luis Suarez sa četiri gola rešio baraž!

Sportske.net pre 7 minuta
Mundijal i Južna Amerika: Bolivija pobedila Brazil za plej-of, devet golova u Venecueli

Mundijal i Južna Amerika: Bolivija pobedila Brazil za plej-of, devet golova u Venecueli

RTV pre 2 minuta
Kvalifikacije za Mundijal: Brazil poražen i tako su poslali Boliviju u baraž

Kvalifikacije za Mundijal: Brazil poražen i tako su poslali Boliviju u baraž

Danas pre 2 minuta